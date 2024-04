Våpenansvarlig for «Rust»-filmen dømt til 18 måneders fengsel

Dommen ble forkynt i en rettssal i Santa Fe i delstaten New Mexico mandag.

Det var skuespiller og produsent Alec Baldwin som avfyrte det skjebnesvangre skuddet på filmsettet i 2021. Regissør Joel Souza ble skadd i hendelsen.

Baldwin har erklært seg ikke skyldig og sier han ikke trykket på avtrekkeren. Baldwin er også tiltalt for uaktsomt drap, og rettssaken mot ham starter 10. juli. Den er beregnet å vare i ni dager.

Gutierrez-Reed var også tiltalt for å ha tuklet med bevis, basert på beskyldninger om at hun ga en liten pose med mulig narkotika videre til en annen person på filmsettet for å unngå at den skulle bli oppdaget. Hun ble imidlertid frikjent på dette punktet.

Ifølge aktoratet tok Gutierrez-Reed uten å vite det med seg ekte ammunisjon til innspillingen av westernfilmen «Rust» på en ranch i utkanten av Santa Fe.

Aktor Kari Morrissey beskrev en «konstant, endeløs sikkerhetssvikt» på filmsettet.