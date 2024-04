Prins Harry taper første anke i saken om politibeskyttelse i Storbritannia

Harry, kong Charles’ yngste sønn, anla søksmålet mot den britiske regjeringen etter at innenriksdepartementet i februar 2020 besluttet at prinsen ikke lenger automatisk skulle få politibeskyttelse når han er på besøk i hjemlandet.

Harry fikk full politibeskyttelse finansiert av den britiske offentligheten, på lik linje med andre framtredende medlemmer av kongefamilien, fram til han sa fra seg sine kongelige plikter og flyttet til California med sin amerikanske kone Meghan i mars 2020.

I en høring i desember hevdet imidlertid hans advokater at beslutningen om å ta fra ham politibeskyttelsen utsetter prinsen for «ulovlig, urettferdig og uforsvarlig behandling».

Regjeringens advokater sa den gang at komiteen med ansvar for beskyttelsen av kongelige og offentlige personer, kjent som Ravec, ikke hadde bestemt at Harry ikke skulle få beskyttelse, men at de mente han ikke skulle få det på samme grunnlag som andre arbeidede medlemmer av kongefamilien.

Høyesterett var enig med regjeringen og konkluderte med at det ikke var ulovlig å frata Harry retten til politibeskyttelse i Storbritannia.

Les også: Sigrid Bonde Tusvik: Derfor fikk jeg aldri lov til å låse meg inne på rommet

Les også: Hurra for helsevesenet!

Les også: Klassesamfunnet er overalt, også i Norge