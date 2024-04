15-åring pågrepet for knivstikking i kirke i Sydney

Den pågrepne 15-åringen samarbeider med politiet, ifølge en uttalelse fra politiet i New South Wales.

Angrepet skjedde i Christ The Good Shepherd Church mens en biskop holdt en gudstjeneste i forstaden Wakeley i Sydney mandag klokken 19.15 lokal tid.

Det hele skal ha blitt strømmet på nettet, ifølge TV-kanalen 9News. Bildene viser en tenåring som gjør et byks framover og stikker en person på talerstolen.

Ifølge australske medier er biskop Mar Mari Emmanuel blant de skadde.

Ifølge politiet er ingen livstruende skadd. Den lokale ambulansetjenesten har behandlet fire personer, hvorav en mann i 50-årene er blitt sendt til sykehus. I en periode var det elleve ambulanser på stedet.

Hendelsen fant sted bare to dager etter at seks personer ble drept da en mann knivstakk flere mennesker på et kjøpesenter i Sydney. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at de to knivhendelsene har en sammenheng.

