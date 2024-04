Verdens eldste siamesiske tvillingpar er døde

De døde 7. april på sykehus i Pennsylvania, framgår det av dødsannonsen. Det er ikke oppgitt noen dødsårsak.

– Da vi ble født, trodde ikke legene at vi ville bli 30 år gamle, men vi beviste at de tok feil, sa Lori i et intervju med The Philadelphia Enquirer da de ble 50. Tvillingene ble født 18. september 1961.

De hadde separate hjerner, men satt sammen i skallen. George, som hadde en medfødt misdannelse av ryggraden og var 10 centimeter lavere, ble trillet rundt av Lori på en tilpasset rullestol.

Selv om de aldri fikk fri fra hverandre, var det «veldig viktig» for dem begge «å leve så uavhengig som mulig», står det i dødsannonsen.

Begge gikk på skole og tok fag på universitetsnivå. George var med i seks år mens Lori jobbet i et sykehusvaskeri. Lori sluttet senere i jobben slik at tvillingen kunne satse på en karriere som countryartist.

Ifølge The Philadelphia Enquirer var Lori en gang forlovet, men forloveden døde i en trafikkulykke.

– Når jeg dro på date, tok George med bøker å lese, sa Lori i intervjuet.

Medisinsk separering ble ansett som risikabelt, men Lori sa i et intervju med AP i 2002 at hun uansett ikke syntes det var nødvendig.

– Du tuller ikke med det Gud skaper, sa hun. George sa seg enig i dokumentaren fra 1997.

– Hvorfor reparere noe som ikke er ødelagt, spurte han. Tvillingenes far og seks søsken er igjen etter deres bortgang.

