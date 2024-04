Lufthansa innstiller flyginger til Tel Aviv, Amman og Arbil

Lufthansa suspenderer sine flyginger til Amman i Jordan, Arbil i Irak og Tel Aviv i Israel fram til tirsdag, og fly til Beirut i Libanon og Teheran i Iran fram til torsdag.

Emirates sier i en uttalelse at de som følge av luftrom-stengninger, innstiller enkelte flyginger og omdirigerer andre.

Samtidig varsler Etihad at de innstiller alle sine ruter til Tel Aviv i Israel og Amman i Jordan, også som følge av at de to landene stengte luftrommene sine.

Både Israel og Jordan stengte luftrommene grunnet Irans angrep mot Israel, som startet lørdag kveld. Begge luftrom ble imidlertid åpnet igjen søndag morgen, og det israelske flyselskapet El Al sier de har gjenopptatt sine flygninger.

