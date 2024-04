Kilde i Det hvite hus: Israel er ikke ute etter en betydelig opptrapping med Iran

Det er nyhetsbyråene Reuters og AFP som søndag kveld siterer en høytstående tjenestemann i president Joe Bidens administrasjon på opplysningen.

Overfor Reuters bekrefter tjenestemannen at USA hadde kontakt med Iran gjennom sveitsiske mellommenn i forkant av angrepet mot Israel. Iran har sagt at de advarte nabolandene 72 timer før angrepet, men USA fikk ikke et slikt varsel, ifølge kilden, som mener Irans mål var at angrepet skulle føre til store skader.

USA kommer ikke til å slutte seg til et eventuelt israelsk gjengjeldelsesangrep mot Iran, påpeker kilden overfor AFP. Dette har president Joe Biden også gitt Israels statsminister Benjamin Netanyahu beskjed om, ifølge flere amerikanske medier.

Irans omfattende rakett- og droneangrep mot Israel lørdag kveld var det første direkte angrepet fra Iran noensinne mot israelsk territorium. Angrepet var et svar på Israels luftangrep mot Irans konsulat i Syria 1. april.

Les også: Midtøsten-ekspert: – Hele situasjonen kan komme ut av kontroll

Les også: Israel ber om hastemøte i FNs sikkerhetsråd

Les også: Biden: USA hjalp Israel med å stanse iranske droner

Les også: Iran sendte hundrevis av droner og raketter mot Israel i storstilt angrep

Les også: Støre om Irans angrep mot Israel: – Dypt bekymret