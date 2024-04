G7-landene hastemøtes etter Irans angrep mot Israel

Det bekrefter Italia, som for tiden har presidentskapet i G7. Videomøtet skal holdes tidlig søndag ettermiddag, europeisk tid.

USAs president Joe Biden varslet i kjølvannet av angrepet at han ville samle G7-lederne for å finne et felles diplomatisk svar på Irans angrepsbølge.

G7 er et forum med verdens sju rikeste, demokratiske industriland: Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada. EU møter som fast representant til G7s toppmøter, og samarbeider tett med gruppen.

