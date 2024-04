Trump sier han vil vitne i hysjpenge-saken

Trump sa fredag at han vil vitne, et uvanlig og ofte risikabelt trekk for tiltalte.

– Jeg skal vitne. Jeg forteller sannheten. Jeg mener, alt jeg kan gjøre er å fortelle sannheten, og sannheten er at det ikke er noen sak, sa han til journalister.

Rettssaken starter som planlagt på mandag med en trolig langvarig og betent prosess med å velge de tolv jurymedlemmene og deres stedfortredere.

Mer enn 100 vanlige borgere som er innkalt av dommer Juan Merchan, må svare på et spørreskjema. Blant annet blir de spurt om de har vært medlemmer i høyreradikale grupper som Proud Boys, som ledet en mobb av Trump-støttespillere i stormingen av Kongressen i 2021.

Flere forsøk

Dommeren i saken avviste fredag nok et forsøk fra Trumps advokater på å få den utsatt. De argumenterte blant annet for utsettelsen med at utvalget jurymedlemmene kan bli plukket ut fra, vil være fylt opp av mennesker som har fått med seg den «eksepsjonelt skadelige» nyhetsdekningen av saken. Dette er grunn til å utsette saken på ubestemt tid, argumenterte de.

Dommer Merchan var ikke overbevist. Han omtaler argumentasjonen som ikke holdbar. Trump «synes å innta holdningen om at hans situasjon og denne saken er unik, og at medieinteressen før saken aldri vil avta. Dette synspunktet er imidlertid ikke i overensstemmelse med virkeligheten», skriver dommeren i sin kjennelse.

Videre sier Merchan at utspørring av mulige jurymedlemmer vil sikre at all bekymring rundt deres evne til å være upartiske og rettferdige blir fulgt opp.

Les også: – Jeg tror Erdogan har latt seg uroe av Putins krig i Ukraina

Før valget i 2016

Trump anklages for å ha forfalsket regnskap for å skjule betalinger han gjorde til pornoskuespilleren Stormy Daniels for å få henne til å tie om et seksuelt forhold hun hevder å ha hatt med Trump i 2006.

Betalingene skjedde i de siste ukene av valgkampen før presidentvalget i 2016.

Trump ble tiltalt av en storjury i New York i mars 2023. Tiltalen er på 34 punkter. Han avviser alle anklagene og hevder at saken er politisk motivert. Den ventes å vare i opptil to måneder.

Om Trump blir dømt, kan han anke, og en dom vil uansett ikke hindre ham i å stille som presidentkandidat.

Les også: Ekspert om Trumps Nato-advarsel: – En vekker for Europa

Les også: Tidligere CIA-sjef: – Trump er og blir ukvalifisert