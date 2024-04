Klitsjko om Putins angrep: – Dette er terror, ikke krig

Klitsjko mener russernes invasjon ikke bare er en konvensjonell krig, men også en ressurskrig.

– Derfor trenger vi mer fra våre allierte. Vi har ikke nok. Det kommer nye angrep hver dag, og Russland ødelegger infrastrukturen vår, sier Kyiv-ordføreren til den tyske kringkasteren ZDF. Også nyhetsbyrået DPA har omtalt saken.

Lørdag skrev NTB at den tyske regjeringen leverer enda et Patriot-luftvernsystem til Ukraina, men det trengs fortsatt mer utstyr og penger til kampen mot den russiske invasjonsmakten.

Ukrainske soldater kjemper fortsatt med nebb og klør i sitt forsvar mot Russland. (Alex Babenko/AP)

Russland er på offensiven i 2024, og angriper ukrainerne i bølge etter bølge. Torsdag skrev NTB at 200.000 mennesker var uten strøm etter massive russiske angrep på Ukrainas energiinfrastruktur.

Angrepene mot alle typer kraftverk skaper frykt for at Ukrainas energisystem, som allerede etter tidligere angrep er skjørt, ikke skal klare å stå imot ytterligere angrep.

Ser Putin mot Kyiv?

Vitalij Klitsjko er ikke nådig i sin beskrivelse av strategien fra Putin og Kreml.

– Dette er ikke krig, dette er terrorisme, sier den tidligere proffbokseren, som mener Ukraina ikke bare forsvarer seg selv i krigen, men også alle sine allierte.

Russlands president Vladimir Putin beordret fullskala invasjon av nabolandet Ukraina i februar 2022. (SPUTNIK/Reuters)

Både Ukraina og Russland har beskyldt hverandre for terror tidligere i krigen. Russerne har blant annet brukt anklagene etter ukrainske angrep på den annekterte Krim-halvøya.

Nylig uttrykte Kyivs ordfører Klitsjko frykt for at russerne kan starte en ny offensiv rettet mot hovedstaden.

– Kyiv var et mål og er fortsatt et mål for Putin fordi hovedstaden er landets hjerte. Men dette vet vi, og vi er mye bedre forberedt på nye angrep enn for to år siden, sa han til den tyske avisa Bild am Sonntag for to uker siden, ifølge NTB.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko la opp som proffbokser i 2013. Her avbildet etter en triumf i ringen i 2012. (Kirill Kudryavtsev/Ap)

Les også: Advarer Nato-land: – Spiller russisk rulett

Ukraina venter fortsatt på USA

Klitsjkos bønn om mer hjelp fra Ukrainas allierte er også gjentatt en rekke ganger av landets president Volodymyr Zelenskyj.

– Våre partnere har visse våpen som vi i dag trenger for å overleve, og jeg forstår rett og slett ikke hvorfor vi ikke får disse våpnene, sa Zelenskyj tidligere denne uken, i et intervju med den tyske avisen Bild.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj venter fortsatt på mer militær og økonomisk støtte. (ADNAN BECI/AFP)

Han venter også på en støttepakke på over 60 milliarder dollar fra USA, men der har Det republikanske partiet foreløpig satt en stopper for videre hjelp.

Les også: Han advarer om storkrig i Europa: – Ikke lenger en fantasi

Les også: Advarer om Putins krigsøkonomi: – Det er usunt

Les også: Eksperten som forutså Putins invasjon: – Krigen får ikke én vinner

---

Fakta om krigen i Ukraina

Russland og president Vladimir Putin invaderte Ukraina med store styrker 24. februar 2022.

Russiske styrker og russisk-støttede separatister kontrollerte fra før Krim-halvøya og deler av de ukrainske fylkene Donetsk og Luhansk.

Siden invasjonen har russiske styrker tatt kontroll over enda flere områder øst og sør i Ukraina. De russiskokkuperte områdene utgjør nå rundt 18 prosent av landet.

Frontene i krigen har i stor grad vært fastlåst siden høsten 2022.

Ukrainas og president Volodymyr Zelenskyjs uttalte mål er å gjenerobre alle de russisk-okkuperte områdene, inkludert Krim-halvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Vestlige land støtter Ukraina med store mengder våpen og militært utstyr.

Verken Ukraina eller Russland oppgir hvor mange soldater de mister på slagmarken. Det anslås at opptil 500.000 soldater er drept og såret i krigen, og flertallet av disse skal være russiske.

FN har registrert over 10.000 drepte sivile i Ukraina, men det reelle tallet er trolig langt høyere.

6,5 millioner ukrainere har flyktet fra landet siden invasjonen, og ytterligere 3,7 millioner er internt fordrevne.

(Kilder: FN, The New York Times, NTB)

Vitalij Klitsjko. (Gleb Garanich/Reuters)

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen