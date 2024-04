Israel gjør seg klar for angrep – innfører sikkerhetstiltak

Nyhetsbyrået AFP skriver at Israel stenger skoler og avlyser skoleturer og andre ungdomsaktiviteter. I tillegg begrenser de folkesamlinger til 1000 personer.

Talsperson for det israelske militæret (IDF), Daniel Hagari, sier i en TV-sendt tale at flere titalls kampfly er i luften som en del av beredskapen.

Det er ventet at et iransk angrep mot Israel er nær forestående. Iran har lovet å gjengjelde et angrep mot Irans konsulat i Syria, som Israel antas å stå bak.

Tidligere fredag avbrøt USAs president Joe Biden en helgetur til Delaware for å konsulteres om den stadig økende spenningen i Midtøsten.

