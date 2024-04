Hunter Biden tapte forsøk på å få våpensaken mot ham skrotet

Dommer Maryellen Noreika i Wilmington slo ned Bidens forespørsel om å skrote to tiltalepunkter om å lyve om narkotikabruk i forbindelse med kjøp av en pistol i 2018 og et tredje tiltalepunkt for ulovlig besittelse av det samme våpenet.

Kjennelsen legger til rette for oppstart i saken. Den er tentativt satt til 3. juni i Wilmington. Hunter Biden har nektet straffskyld.

Tiltalen mot ham ble tatt ut av spesialetterforsker David Weiss i september. Biden ble da det første barnet av en sittende amerikansk president til å bli tiltalt. Han kan få mer enn 20 år i fengsel om han blir dømt.

Advokatene hans har argumentert for at tiltalen må frafalles av flere grunner, blant dem at loven Hunter Biden er siktet etter, ifølge dem trolig har blitt grunnlovsstridig etter at USAs høyesterett utvidet våpenrettighetene i 2022. De hevder også at han blir straffeforfulgt av politiske årsaker.

President Bidens sønn har erkjent at han slet med avhengighet av crack-kokain i den gjeldende perioden, men advokatene hans hevder han ikke brøt loven, og at en annen ikkevoldelig førstegangslovbryter ikke ville ha blitt siktet.

54-åringen er også tiltalt for føderale skattelovbrudd i California, og risikerer opptil 17 års fengsel. Den saken har planlagt oppstart 20. juni.

