Amerikansk diplomat dømt til 15 års fengsel for Cuba-spionasje

USAs justisdepartement omtaler saken som en av de mest alvorlige og langvarige av sin sort. Victor Manuel Rocha, som tjenestegjorde som USAs ambassadør til Bolivia fra 2000 til 2002, har erkjent å ha fungert som agent for et annet land. Han ble først siktet i desember.

73 år gamle Rocha har ifølge påtalemyndigheten forklart at han i hemmelighet støttet Cubas regjerende kommunistparti, og at han bisto landets etterretningsvirksomhet i USA i mer enn fire tiår, inkludert gjennom 20 år i utenriksdepartementet.

Dagens tilståelsesavtale gjør slutt på mer enn fire tiår med svik og bedrag fra Rocha, sa David Newmon, en høytstående tjenesteperson ved justisdepartementet, på en pressekonferanse fredag.

Rocha erkjente i møter i 2022 og 2023 med en FBI-agent som utga seg for å representere cubansk etterretning, at han hadde jobbet for landet i flere tiår, og han skrøt av sin evne til å unngå å bli oppdaget.

– Det vi har gjort … det er enormt. Mer enn en grand slam, sa Rocha til FBI-agenten, ifølge tiltalen, med henvisning til tennisuttrykket som spiller på å vinne en av de fire store grand slam-turneringene. Amerikanske myndigheter mener at Rocha skaffet seg stillinger som ga ham adgang til hemmelig informasjon og innflytelse over USAs utenrikspolitikk.

Han jobbet i utenriksdepartementet fra 1981 til 2002, og var fra 1994 til 1995 medlem av det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus.

