Skipbrudne menn reddet fra øde øy etter å ha skrevet «HELP» med palmegrener

De tre er alle i 40-årene og erfarne til sjøs. De ble strandet på øya etter å ha seilt ut fra atollen Polowat i Mikronesia 31. mars i en liten motorbåt som senere fikk skader.

De ble meldt savnet en knapp uke senere, da en kvinne fortalte kystvakten at hennes tre onkler ikke hadde kommet tilbake fra Pikelot, en liten øy i det fjerne vestlige Stillehavet.

Bønnen om hjelp var essensiell for at de tre ble funnet, ifølge letekoordinator løytnant Chelsea Garcia.

– Dette kløktige grepet var utslagsgivende i å lede letearbeidet direkte til dem, sier hun.

Flybesetningen slapp ned hjelpepakker og en radio som mennene kunne bruke til å kommunisere med. Da fortalte de at de var friske, at de hadde tilgang på mat og vann, og at motoren på deres 20 fot lange båt ikke lenger fungerte.

Etter hvert ble de hentet og tatt tilbake til Polowat, ifølge kystvakten.

I en lignende hendelse på den samme øya i 2020 ble tre mikronesiske seilere som hadde strandet, reddet etter at australske og amerikanske jagerfly så at det var skrevet «SOS» på stranda.

