Israel varsler gjengjeldelse om Iran angriper

– Et direkte iransk angrep vil kreve en passende israelsk respons mot Iran, sa Gallant til Austin ifølge en oppsummering av samtalen fra Gallants kontor.

Pentagon melder at de to diskuterte USAs forpliktelse til Israels sikkerhet mot trusler fra Iran og gruppene som landet støtter. Iran støtter både Hamas og Houthi-opprørerne i Jemen, som har utført angrep mot skipsfarten i Rødehavet.

Det legges til at et besøk til Israel fra general Michael Kurilla, som er USAs øverstkommanderende med ansvar for Midtøsten, blir framskyndet slik at han kan møte det israelske militære lederskapet og israelske styrker for å diskutere «nåværende sikkerhetstrusler». Kurilla har reist jevnlig til Israel de siste månedene.

Flere land har de siste dagene bedt Iran og Israel om å roe ned spenningen, og flere har bedt Iran om å ikke gjengjelde angrepet, noe de frykter vil eskalere situasjonen i Midtøsten.

