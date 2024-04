Det er for områdene rundt Kharkiv by, Bohodukhiv og Izium ordren gjelder for, meldte Kharkiv-regionens militære guvernør Oleh Synjehubov på Telegram torsdag. Selve Kharkiv by omfattes imidlertid ikke, la han til.

Årsaken er nesten daglige luftangrep mot områdene fra Russland. Synjehubov lover at alle som må evakuere, vil få humanitær og rettslig hjelp.

Det blir jevnlig utstedt evakueringsordrer for ukrainerne som bor i områdene nære grensa eller langs den 1000 kilometer lange frontlinjen.

