Mer enn 80 prosent av ukrainerne tror fortsatt på krigsseier

59,5 prosent av de spurte sa at de uten forbehold har tro på en seier i krigen, går det fram i målingen fra den ukrainske tankesmia Razumkov-senteret.

Ytterligere 23,4 prosent ga svar som heller mot ja, mens kun 11 prosent sa klart nei eller helte mot å si nei. 34,5 prosent sa at de ventet et russisk nederlag inne to år, mens resten trodde at krigen ville vare lenger.

Nesten halvparten venter at Krim blir befridd

Blant ukrainerne som er sikre på seier, sa 45,5 prosent at de ventet at seieren vil innebære at russiske styrker trekker seg fullstendig ut av alt ukrainsk territorium, inkludert den annekterte Krim-halvøya.

23,1 prosent av disse ser for seg en fullstendig ødeleggelse av den russiske hæren, et påfølgende opprør fra russiske krigsmotstandere og en politisk krise i Russland.

Men like under en firedel av dem med tro på seier sier de kan se for seg en slutt på krigen uten en fullstendig uttrekking av russiske styrker fra Ukraina.

Flere år med krig

Det er drøyt to år siden Russland innledet sin fullskala invasjon av Ukraina. Før det annekterte Russland Krim-halvøya i 2014, og Moskva støttet også separatister øst i Ukraina.

Nå er rundt en femdel av Ukrainas territorium under russisk kontroll, og de siste månedene har Russland gjort framgang på slagmarken, samtidig som Ukraina har advart om mangel på både folk og ammunisjon.

Målingen ble utført fra 21. til 27. mars i alle de ukrainsk-kontrollerte delene av landet. Drøyt 2000 voksne ukrainere ble spurt, og feilmarginen oppgis å være på 2,3 prosent.

