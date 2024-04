Hundretusener uten strøm etter ny angrepsbølge mot Ukraina

Russiske styrker gjennomførte minst ti luftangrep mot kritisk infrastruktur i storbyen Kharkiv og regionen rundt, ifølge guvernør Oleh Synegubov.

Ordfører Ihor Terehov i Kharkiv skriver på Telegram at den russiske hæren brukte raketter til angrepet på byen, som er Ukrainas nest største. Den ligger nordøst i Ukraina og grenser til den russiske Belgorod-regionen.

Noen mål ble også truffet i Zaporizjzja-regionen, ifølge guvernør Ivan Fedorov, og i Odesa, og i Lviv meldte guvernør Maksym Kozytskyj at et gassanlegg og en transformatorstasjon ble rammet. Mindre branner ble raskt slukket, sa han.

Ifølge Ukrenergo er kraftverk og transformatorstasjoner skadd i fem regioner av landet etter nattens bølge av angrep.

Flere drept og såret

Lokale myndigheter sier at minst ni personer, blant dem to jenter på 10 og 14 år, ble drept i nattens angrep.

Tiåringen ble sammen med tre andre drept i et angrep onsdag kveld i Odesa, der ytterligere 14 ble skadd. 14-åringen og to kvinner ble drept i et angrep i landsbyen Lyptsi i Kharkiv-regionen.

I Mykolajiv i sør ble to mennesker drept og fire såret i et luftangrep, melder ordfører Vitalyj Kim på meldingstjenesten Telegram.

Andre steder i Kharkiv-regionen ble et legesenter og en buss truffet.

President Volodymyr Zelenskyj sier at Ukraina ble angrepet med over 40 raketter og 40 droner i løpet av natten, mens en offiser i flyvåpenet sier på Telegram at 18 raketter og 39 droner ble skutt ned.

– Trenger mer luftvern

Zelenskyj ba samtidig vestlige partnere om å ikke snu ryggen til Ukraina, men forsyne landet med mer luftvern.

Ukrainas flyvåpen meldte tidligere at rundt ni russiske bombefly var i lufta, klare til å skyte raketter mot Ukraina. Ukrainske medier meldte at det var sett krysserraketter i lufta.

Russland har de siste månedene prioritert å treffe Ukrainas infrastruktur for energi med noen av de mest omfattende rakett- og droneangrepene siden krigen startet for to år siden.

