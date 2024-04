Zelenskyj kritiserer mangelen på våpen fra Vesten

– Våre partnere har visse våpen som vi i dag trenger for å overleve, og jeg forstår rett og slett ikke hvorfor vi ikke får disse våpnene, sier Zelenskyj, som tirsdag var i Kharkiv i Øst-Ukraina, i et intervju med den tyske avisen Bild.

Han har gjentatte ganger etterlyst flere luftvernsystemer og mer ammunisjon, og gjør det klart i intervjuet at han fortsatt håper på Tysklands langtrekkende Taurus-raketter.

Tysklands statsminister Olaf Scholz og Forbundsdagen har imidlertid stått på sitt.

– Så vidt jeg forstår, sier statsministeren at Tyskland ikke er en atommakt, og at dette er det kraftigste våpensystemet i Tyskland, sier Zelenskyj, som antyder at den tyske avvisningen av Taurus-raketter henger sammen med Vladimir Putins atomtrusler.

Zelenskyj har også flere ganger, så sent som mandag, sagt at Ukraina vil tape krigen uten hjelp fra USA og Vesten.

En hjelpepakke på 60 milliarder dollar (om lag 644 milliarder kroner etter dagens kurs) står bom fast i den amerikanske Kongressen fordi Republikanerne blokkerer den.

