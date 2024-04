USA: Israel har ikke lagt fram overbevisende plan for å beskytte sivile i Rafah

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sier at Israel ikke har beskrevet i detalj hvordan de sivile skal huses og få medisinsk behandling, og at han så langt ikke har sett en «overbevisende og gjennomførbar plan» for evakuering og gjenbosetting av befolkningen i Rafah.

Israel sier at de planlegger å evakuere sivilbefolkningen fra byen, og anonyme israelske tjenestemenn opplyste mandag at det er innkjøpt 40.000 telt til flyktningene.

Ifølge Israels forsvarsdepartement skal det være plass til 12 personer per telt, noe som vil bety midlertidig ly for rundt 480.000 mennesker i Rafah, som anslås å være et tilfluktssted for over 1,5 millioner mennesker.

USA, som er Israels viktigste allierte, har gjentatte ganger advart Israel mot en storstilt offensiv i Rafah. I et intervju natt til tirsdag norsk tid sa president Joe Biden at Israels statsminister Benjamin Netanyahu begår «feil» i Gaza og at han ikke er enig i Netanyahus tilnærming til krigen.

Netanyahu sier imidlertid at en dato for invasjonen allerede er fastsatt.

– Det er ingen makt i verden som skal stanse oss. Det er mange krefter som prøver, men det hjelper ikke, siden denne fienden, etter det den har gjort, aldri skal få gjøre det igjen, sa han tirsdag.

