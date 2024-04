FN og Israel uenige om hvor mye nødhjelp som slipper inn i Gaza

Israel hevdet mandag at 419 lastebiler med nødhjelp hadde sluppet inn på Gazastripen, det høyeste antallet siden krigen brøt ut 7. oktober i fjor.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) bestrider antallet og sier at det bare slapp inn 223 lastebiler den dagen.

Ifølge en talsmann for FNs nødhjelpskontor (OCHA), Jens Lærke, skyldes uenigheten at Israel bare slipper halvfulle lastebiler over grensa. Mens Israel teller antall biler, teller FN antall lastebillass, sa han tirsdag.

Israel anklager på sin side FN for å telle feil.

– FNs uriktige tall er et resultat av deres feilaktige tellemetode, heter det i en uttalelse fra det israelske forsvarsdepartementet.

Før krigen ble det daglig kjørt inn over 500 lastebiler med forsyninger til de 2,3 millioner palestinerne på Gazastripen.

Nå lever 1,7 millioner internt fordrevne palestinere i provisoriske telt der, og behovene er langt større enn tidligere.

FN slo i forrige måned fast at drøyt 1,1 millioner mennesker sto på randen av hungersnød i Gaza, og ytterligere 850.000 sulter. Flere titall barn er alt døde av sult.

