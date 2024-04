USAs forsvarsminister: – Hungersnød i Gaza vil føre til langvarig konflikt

– Det vil øke voldsbruken, og effekten vil bli at en langvarig konflikt sikres, sa Austin til forsvarskomiteen i Senatet i den amerikanske hovedstaden.

– Dette trenger ikke å skje – vi bør fortsette å gjøre alt vi kan, og det gjør vi, for å oppmuntre israelerne til å gi humanitær støtte, sa forsvarsministeren.

Seks måneder inn i krigen som ble utløst da Hamas angrep Israel, er den palestinske enklaven preget av enorme ødeleggelser, og hungersnød og sykdommer truer befolkningen. En stor andel av befolkningen har fått ødelagt sine hjem.

Hjelpeorganisasjoner kritiserer Israel for ikke å slippe nok mat, medisiner og andre humanitære forsyninger inn i Gaza. EUs utenrikssjef Josep Borrell har anklaget Israel for å bruke sult som et våpen i krigen.

