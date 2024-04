Trump ble igjen nektet utsettelse av «hysjpengesaken»

Trumps advokater ville ha saken utsatt mens ekspresidenten forsøker å få opphevet et forbud mot å snakke offentlig om mulige vitner, rettsansatte, medlemmer av aktoratet og familien til dommeren og statsadvokat Alvin Bragg på Manhattan.

Dommer Cynthia Kern i ankedomstolen brukte 12 minutter på avgjørelsen, ifølge nyhetsbyrået AP. Også mandag ble et tilsvarende forsøk fra Trump-leiren avvist.

Det er ifølge The New York Times og CNN dommer Juan Merchan som har tatt beslutningen som gir Trump «munnkurv».

Merchans ordre kom etter at han avgjorde at enkelte av Trumps uttalelser var truende. Den ble utvidet etter at den tidligere presidenten postet kommentarer om dommerens datter i sosiale medier.

Trumps advokater hevder ordren krenker ytringsfriheten.

Straffesaken som skal starte 15. april er den første mot en tidligere president noensinne i USA. Trump er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med utbetalinger til pornoskuespilleren Stormy Daniels. Dette skal ha skjedd for at hun skulle tie om et seksuelt forhold hun hevder hun hadde med Trump i 2006.

Les også: Trump ble nektet utsettelse i «hysjpengesaken» mot Stormy Daniels