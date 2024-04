Trump varsler abortkunngjøring

På sin egen plattform Truth Social understreker Donald Trump at han er tilhenger av «unntak for voldtekt, incest og fare for mors liv».

Abort har vært en vinnersak for Demokratene i de siste valgene, særlig drevet fram av at høyesterett sommeren 2022 opphevet kjennelsen Roe v. Wade, som siden 1973 hadde sikret amerikanske kvinner retten til fri abort. Tre av de ni dommerne i høyesterett er utnevnt av Trump.

Siden har en lang rekke republikansk-ledede delstater innført strenge abortrestriksjoner og i enkelte tilfeller forbud, selv om et klart flertall av amerikanerne er for retten til abort i en eller annen form.

Aborttilhengere har vunnet hver eneste folkeavstemning om saken på delstatsnivå siden høyesterett fjernet retten til høyesterettskjennelsen, også i republikanske stater som Kansas, Kentucky og Ohio.

