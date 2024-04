Trump forsøker å få nok en kriminalsak utsatt

Anken ses på som et nytt forsøk fra Trump på å få saken utsatt.

Straffesaken er den første i sitt slag mot en tidligere president noensinne. Trump er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med utbetalinger til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun skulle tie om et seksuelt forhold hun hevder hun hadde med Trump i 2006.

Anken er levert inn til enn ankedomstol på middels høyt nivå, Appellate Division. Dokumentene er ikke offentliggjort. Ifølge The New York Times og CNN dreier anken seg om en ordre fra dommer Juan Merchan som hindrer Trump i å snakke offentlig om mulige vitner, rettsansatte, medlemmer av aktoratet og familien til dommeren og statsadvokat Alvin Bragg på Manhattan.

Merchans ordre kom etter at Merchan avgjorde at enkelte av Trumps uttalelser var truende. Den ble utvidet etter at den tidligere presidenten postet kommentarer om dommerens datter i sosiale medier.

