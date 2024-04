Israelske luftangrep mot Bekaadalen i Libanon

Ifølge IDF angrep jagerfly et militært område og tre andre steder med infrastruktur tilhørende Hizbollah.

Ifølge libanesiske kilder har Israel angrepet en treningsleir som tilhører Hizbollah i landsbyen Janta, nær grensen til Syria. Også byen Safri, som ligger nær Baalbek, skal ha vært mål for angrepene. Ifølge kildene er det ikke meldt om ofre.

Hizbollah og Israel har beskutt hverandre på tvers av Libanons sørgrense siden 8. oktober i fjor, dagen etter Hamas-angrepet mot Israel.

Angrepene natt til søndag skjedde et par timer etter at en israelsk drone ble skutt ned over Libanon. Hizbollah-militsen i Libanon har tatt på seg ansvaret for nedskytingen.

IDF uttaler at angrepet var «gjengjeldelse for angrepet der en IDF-drone ble skutt ned».

Ifølge IDF-talsperson Avichay Adraee krasjet dronen på libanesisk territorium etter å ha blitt truffet av en bakke-til-luft-rakett.

