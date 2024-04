Eide: Seks måneder med smerte, sinne og sorg i Gaza og Israel

– I seks måneder har vi vært vitne til et fullstendig sammenbrudd i etterlevelse av humanitærrettens regler. Krigen vi har vært vitne til det siste halvåret, undergraver sikkerheten og er svært ødeleggende for både israelere og palestinere, sier utenriksminister Eide (Ap) i en pressemelding.

Etter 184 dager med krig er langt over 110.000 mennesker drept, savnet og såret på Gazastripen, på den okkuperte Vestbredden og i Israel.

Rundt 1140 mennesker ble drept da Hamas angrep Israel 7. oktober, blant dem 332 israelske soldater og 57 politifolk. De øvrige var sivile, blant dem 36 barn.

33.137 palestinere er siden drept i israelske angrep på Gazastripen, i gjennomsnitt 180 hver dag. De aller fleste er kvinner og barn.

– Nå, seks måneder senere, er det et tragisk faktum at altfor lite er gjort for å skille mellom sivile og stridende. Altfor lite er gjort for å få humanitær hjelp inn i Gaza. Når vi trodde det ikke kunne bli verre, har krise blitt erstattet av katastrofe, sier Eide.

