Store demonstrasjoner i Israel – krever Netanyahus avgang

Den største demonstrasjonen fant sted i Tel Aviv, der flere tusen mennesker hadde samlet seg med krav om at regjeringen må få til en avtale om våpenhvile med Hamas slik at gislene på Gazastripen blir frigitt. Demonstrantene krever også at regjeringen til Netanyahu går av og at det skrives ut nyvalg.

– I seks måneder har vi levd i et mareritt

Blant demonstrantene er også flere av gislenes pårørende, som fordømmer regjeringens håndtering av gisselsaken.

– I seks måneder har vi levd i et mareritt som begynte den fordømte lørdagen klokka 6.29 om morgenen, et pågående mareritt som bare blir verre og verre, sa Esther Buchshtab, moren til gisselet Yagev Buchshtab, i en uttalelse som ble lest opp.

– Vi krever at staten gjør alt som er mulig for å få til en avtale, for å få de levende tilbake til rehabilitering og de døde til begravelse, sa Buchshtab videre.

Avisen Haaretz melder at det oppsto sammenstøt mellom demonstranter og politi.

Demonstrasjoner i Israel

Avisen skriver også at fem demonstranter ble påkjørt av en bil som nektet å etterkomme politiets ordre. En av de fem er ifølge sykehuskilder alvorlig skadd, mens de fire andre kun har lettere skader.

Også i Jerusalem og i Be'er Sheva sør i Israel var det demonstrasjoner lørdag kveld.

Les også: Israelsk opposisjonsleder til USA for samtaler

Har du sett denne? Advarer: – Spiller russisk rulett med Vestens framtid