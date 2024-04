Hamas-delegasjon reiser til Kairo søndag for forhandlinger

Delegasjonen skal ledes av Hamas’ nestleder på Gazastripen, Khalil al-Hayya. Også i forrige måned ledet han en delegasjon til Kairo.

Denne helgen foregår en ny runde forhandlinger i den egyptiske hovedstaden. Hamas uttaler lørdag at de nekter å vike på kravene de presenterte for Israel 14. mars. Blant annet krever Hamas at alle israelske soldater skal trekke seg ut av Gazastripen under en permanent våpenhvile.

En ikke navngitt kilde sier at USAs delegasjon skal ledes av Bill Burns, sjef for etterretningsorganisasjonen CIA.

Etterretningssjefene i Israel og Egypt samt Qatars statsminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani skal også delta, ifølge amerikanske medier.

