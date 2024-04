Avviser russisk påstand om at Ukraina rekrutterer tadsjikere

– Disse påstandene har ingen rot i virkeligheten, sier en talsperson for det tadsjikiske utenriksdepartementet lørdag.

Nikolaj Patrusjev, leder for Russlands nasjonale sikkerhetsråd, hevdet tidligere denne uken at ukrainske spesialstyrker sto bak terrorangrepet mot en konsertsal utenfor Moskva for to uker siden og at den ukrainske ambassaden i Tadsjikistan rekrutterer soldater.

Vladimir Putin, Nikolai Patrushev Nikolaj Patrusjev, generalsekretær i Russlands nasjonale sikkerhetsråd, her avbildet med president Vladimir Putin (t.h.) under et møte i Kreml. (Sergei Karpukhin/Ap)

Verken han eller øvrige russiske myndigheter har lagt fram noen bevis for påstandene.

Alle de som er pågrepet og mistenkt for å stå bak terrorangrepet 23. mars, er enten tadsjikiske statsborgere eller har tilknytning til Tadsjikistan.

Ukraina har avvist å ha noe som helst med terrorangrepet å gjøre. 144 mennesker ble drept i angrepet, som ekstremistgruppa IS sier den står bak.

