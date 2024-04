Slagord mot Israel i begravelsen til drepte generaler i Iran

De ble nylig drept i et luftangrep i Syria, som det antas at Israel sto bak. Begravelsen fant sted fredag i Irans hovedstad Teheran.

– Død over Israel! Død over Amerika! ropte tusener av demonstranter som fulgte kistene til de døde mens de ble kjørt gjennom gatene.

Luftangrepet mandag rammet et bygg på eiendommen til Irans ambassade i Damaskus. To av de drepte var generaler. Israel har ikke bekreftet at de utførte angrepet, men iranske myndigheter er tilsynelatende ikke i tvil om hvem som sto bak.

– Sionist-regimet kan ikke unnslippe konsekvensene av skaden det har gjort, sa Revolusjonsgardens leder Hossein Salami i en tale i begravelsen.

Den ble holdt på Quds-dagen, som Iran markerer for å vise støtte til palestinerne. Salami hevdet i sin tale at det brer seg et hat mot USA i muslimske land, som følge av landets støtte til Israel.

Iran og Israel har ligget i konflikt i flere tiår, og Iran er en viktig støttespiller for Hamas-regimet på Gazastripen.

I begravelsen i Teheran var Irans president Ebrahim Raisi til stede. Det var også lederen for den væpnede palestinske gruppen Islamsk hellig krig (PIJ), ifølge nyhetsbyrået Fars. PIJ kjemper sammen med Hamas mot Israels styrker i Gaza.

