New Yorks justisminister stiller spørsmål ved Trumps milliardgaranti

Den tidligere presidenten har blitt beordret til å betale en bot på 454 millioner dollar, noe han i februar hevdet han ikke var i stand til. I forrige uke fikk han imidlertid utsatt betalingsfrist mot at han stiller en kausjon på 175 millioner dollar – om lag 1,9 milliarder norske kroner – innen ti dager. Denne garantien stilte han mandag denne uka.

Donald Trump har brukt selskapet Knight Specialty Insurance Company som kausjonist. Nå ber delstatsjustisministeren om ytterligere detaljer om den avtalen. Hun opplyste torsdag at Trump må bevise at selskapet har nok midler til å betale hvis Trumps anke ble avvist.

Det blir et rettsmøte om saken 22. april. Trump-advokat Chris Kise sier i en uttalelse at spørsmål om kausjonen er grunnløse.

Donald Trump er ilagt boten for å ha blåst opp verdier i selskapet sitt for å sikre seg bedre betingelser hos banker og forsikringsselskaper – og for å ha redusert dem for å slippe skatt.

Kausjonen hindrer New Yorks justisminister fra å gå etter Trumps eiendommer, deriblant skyskraperen Trump Tower i New York, det enorme golfanlegget i Westchester og eiendommen Mar-a-Lago i Florida.

