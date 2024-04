Leger Uten Grenser: Israel ødelegger systematisk helsevesenet i Gaza

Hjelpeorganisasjonen holdt torsdag en pressekonferanse om situasjonen på Gazastripen og sa at deres medarbeidere har vært vitne til «en nedslakting som ingen sykehus i verden hadde klart å håndtere».

Amber Alayyan, nestleder for MSFs Midtøsten-program, påpeker at helsevesenet på Gazastripen langt fra var perfekt før krigen, men at det likevel var robust og i bedring.

– Nå ser vi en systematisk og overlagt ødeleggelse av helsevesenet, sier hun og legger til at måten krigen føres på, må endres.

Knusningsskader og amputasjoner

De aller fleste skadene som MSFs personell har sett på Gazastripen, er eksplosjonsskader som følge av bombing av boliger, ifølge Alayyan.

– Det fører til knusningsskader i mage og brystkasse, og til amputasjoner av armer og bein. I tillegg får pasientene ofte alvorlige brannskader, sier hun.

– Ingen land har et helsevesen som kan håndtere et slikt omfang og slike skader som det vi daglig ser her, sier hun.

Alayyan beskriver mennesker med brannskader og andre skader som kommer inn på klinikker med ødelagte eller manglende kjever, operasjoner som blir utført på gulvet, og sårskader som begynner å råtne.

– Vi ser skuddskader hos barn som er påført av droner med skytevåpen, sier hun.

– Man kan opprette ytterligere tusen feltsykehus, likevel vil man ikke være i stand til å erstatte helsevesenet som var på Gazastripen før krigen.

– Krig uten regler

MSFs generalsekretær Christopher Lockyear påpekte på torsdagens pressekonferanse at nærmere 200 helse- og hjelpearbeidere er drept i krigen, deriblant fem av Leger Uten Grensers ansatte.

– Dette angrepsmønsteret er enten bevisst eller så er det et tegn på hensynsløs inkompetanse, sa han.

– Dette er en krig som kjempes uten regler. At Israel tillater slike angrep, er et politisk valg.

