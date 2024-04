Dommer vil ikke avvise dokumentsaken mot Donald Trump

Dermed droppes ikke rettssaken der Trump står tiltalt for ulovlig oppbevaring av materialet etter at han gikk av som president.

Påtalemyndigheten har påpekt at noen av dokumentene dreide seg om etterretningssaker og USAs atomvåpen – og at de slett ikke kan anses som personlige.

Dommer Aileen Cannon uttrykte skepsis til Trumps argumentasjon i midten av mars, og torsdag slo hun fast at det ikke er grunnlag for å avvise saken.

Samme dag avviste en dommer i Georgia et forsøk fra Trump på å få droppet rettssaken der delstatsmyndighetene har tiltalt ham for forsøk på å omgjøre valgresultatet i 2020.

Her har Trump argumentert med at saken omhandler politiske ytringer som er beskyttet av ytringsfriheten. Dommer Scott McAfee lot seg ikke overbevise og påpeker at ytringer som fremmer lovbrudd, ikke nødvendigvis beskyttes av ytringsfriheten.

