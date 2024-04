Tre savnet etter snøskred i Sveits

Redningsarbeiderne trosser dårlig vær og graver i snøen etter de savnede, sier en talsperson for politiet til nyhetsbyrået Keystone-ATS.

Snøskredet skjedde like etter klokken 14 mandag. Kort tid før skredet advarte to institutt for snø- og snøskredforskning, SLF og WLF, om økt fare for nettopp snøskred.

– Veldig store og i noen tilfeller ekstremt store plutselige snøskred er ventet, advarte SLF mandag morgen.

I dagene før har det kommet mye nysnø høyt oppe på fjellet, noe som kombinert med sterk vind kan øke skredfaren.

