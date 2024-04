Murmeldyret Punxsutawney Phil har blitt far

Det opplyser The Inner Circle, gruppa som passer på Phil og maken Phillys. Det er ikke kjent hvilket kjønn de små er, og heller ikke hva de skal hete. De meldes imidlertid å være i god form.

– Vi er glade. Jeg har snakket med Phil via min stokk, som gjør at jeg kan snakke murmeldyr-språk, og Phil kunne ikke ha vært mer glad for å ha stiftet familie, sier Thomas Dunkel, den smokingkledde presidenten for gruppa.

Ungene ble ifølge The Inner Circle da et klubbmedlem skulle mate dyrene med frukt og grønnsaker.

Den årlige Groundhog Day-seremonien langt inne i fjellene i Pennsylvania endte i år med en nedslående beskjed: Det blir ingen tidlig vår i år heller. Ifølge amerikansk tradisjon spår murmeldyr (groundhog) været for den nærmeste framtid på denne dagen, og det mest berømte av disse dyrene er Punxsutawney Phil, fra den lille bygda dypt inne i fjellene nordøst for Pittsburgh.

Dersom murmeldyret kommer fram fra hiet sitt og ikke ser sin egen skygge, kommer våren tidlig. Hvis det derimot er klarvær, fortsetter vinteren i seks uker til. I år, som i både 2021 og 2022 skinte sola. Hvert år tiltrekker seremonien seg tusenvis av turister.

Seremonien er kjent fra komedien «En ny dag truer» fra 1993, der Bill Murray spiller en kynisk TV-meteorolog som må dekke begivenheten og gjennomleve samme dag mange ganger på rad.