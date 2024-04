Floridas høyesterett vil la velgerne stemme over abort- og marihuanalover

Samme domstol besluttet mandag å opprettholde forbudet mot abort i delstaten etter 15 ukers svangerskap, en lov som ble undertegnet av Floridas republikanske guvernør Ron DeSantis allerede i 2022. Det innebærer at et nytt forbud mot abort etter seks uker, som ble vedtatt i fjor, snart kan tre i kraft, og er en seier for DeSantis.

Avgjørelsen om å sette abortspørsmålet på stemmeseddelen i november, er i imidlertid et nederlag for Floridas republikanske justismyndigheter.

Høyesterett har bestemt at velgerne skal få ta stilling til en lovendring som vil beskytte retten til abort i delstaten. Beslutningen kan gi Demokratene medvind i valgkampen ved å mobilisere aborttvennlige velgere i Florida, skriver nyhetsbyrået AP.

Velgerne skal i november også få ta stilling til om selskaper som dyrker og selger marihuana til medisinske formål, kan få selge det til voksne over 21 år, uansett formål. Forslaget vil også gjøre det lovlig å besitte marihuana til personlig bruk.

Også dette kan mobilisere flere demokrater på valgdagen, ifølge AP.

