Journalister angrepet i Gaza

Ifølge Al Jazeeras korrespondent i Deir al-Balah ble flere telt inne på gårdsplassen ved sykehuset angrepet, blant dem telt som benyttes av journalister.

Mange internflyktninger i Gaza har søkt tilflukt ved sykehus, i håp om at de skal være trygge der.

Ifølge ubekreftede meldinger ble fem journalister såret i angrepet.

Bilder og videoer fra stedet viser drepte og sårede, blant dem flere navngitte palestinske journalister.

Den israelske hæren bekrefter at det var de som sto bak angrepet og sier at det var rettet mot et av kommandosentrene til gruppen Islamsk hellig krig (Jihad).

– Kommandosenteret og terroristene ble truffet helt nøyaktig og på en måten som minimerte skadene på sivile i området ved sykehuset, heter det i en uttalelse.

Den israelske hæren kommenterer ikke at et telt som ble benyttet av palestinske journalister ble truffet i angrepet.

– Sykehusbygningen fikk ingen skader og funksjonene der ble ikke påvirket, er alt de vil si.

125 palestinske journalister er ifølge Det palestinske journalistforbundet drept i israelske angrep på Gazastripen siden oktober, blant dem 15 kvinner.