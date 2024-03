Svensk mann ble drept i Istanbul – nå er én mann pågrepet

En annen svensk mann ble også skutt, men overlevde. Begge skal ha tette bånd til svenske kriminelle miljøer. Også skytterne skal være svenske.

Den pågrepne mannen skal ha hjulpet de mistenkte skytterne med å rømme til en annen by etter hendelsen. Det skriver Aftonbladet, som igjen siterer tyrkiske medier. Mannen som ble drept, er utpekt som en ledende skikkelse i det såkalte Zero-nettverket – et kriminelt nettverk med base i Jordbro i Haninge i Sverige.

Det var 17. mars at de to ble skutt på en kafé i Istanbul. To personer er fremdeles etterlyst av tyrkisk politi i forbindelse med hendelsen.

