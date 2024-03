Norsk FN-observatør såret i angrep i Sør-Libanon

Angrepet fant sted utenfor landsbyen Rmeish i Sør-Libanon, nær grensa til Israel.

– Vi kan bekrefte at en norsk FN-observatør er letterede skadd og på sykehus i forbindelse med et angrep i Libanon. Vedkommende blir godt ivaretatt og har selv informert sine nærmeste. Omstendighetene rundt angrepet er uklare, sier Forsvarets talsperson Hanne Olafsen.

Ifølge Unifil var de fire ute på fotpatrulje da det eksploderte en granat tett ved dem.

Uakseptabelt

Unifil kaller slike angrep mot FN-personell «uakseptable».

– Alle aktører har i henhold til internasjonal lov et ansvar for å beskytte ikkestridende, blant dem fredsbevarende personell, journalister, helsepersonell og sivile, heter det i en kunngjøring fra Unifil.

To sikkerhetskilder i området opplyser til Reuters at observatørene ble rammet i et israelsk droneangrep, men dette er ikke bekreftet.

Israel nekter

De første meldingene gikk ut på at det var et kjøretøy fra Unifil som ble truffet, men dette ble senere endret.

Israel nekter for at det var de som sto bak angrepet.

– Stikk i strid med meldingene så var det ikke Israel som angrep, heter det i en kunngjøring.

Fredag gjennomførte Israel et droneangrep mot en bil i nærheten av Tyr i Sør-Libanon.

Ifølge den israelske hæren ble nestlederen for Hizbollah-militsens rakettenhet, Ali Abdel Hassan Naim, drept i det angrepet.

