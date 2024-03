Biden vant Demokratenes nominasjonsvalg i North Dakota

Det demokratiske partiet kunngjorde Bidens seier i delstaten lørdag. Nominasjonsvalget i North Dakota ble nesten utelukkende gjennomført via poststemmer, som partiet begynte å sende ut allerede i februar. Donald Trump vant Republikanernes nominasjonsvalg i samme delstat tidligere i mars.

Biden har allerede sikret seg nok delegater til å bli Demokratenes presidentkandidat på landsmøtet i august. Seieren hans i North Dakota var så godt som sikret på forhånd, til tross for at det sto sju andre kandidater på stemmeseddelen.

Også Donald Trump har sikret seg nok delegater, og alt tyder dermed på at de to møtes i presidentvalget i november. Det er den første omkampen i et presidentvalg siden 1956.

