Washington Post: USA godkjenner ny våpenleveranse til Israel

Den nye våpenpakken inkluderer blant annet jagerfly og mer enn 1800 MK84-bomber og 500 MK82-bomber, skriver avisa, som siterer anonyme tjenestemenn i Pentagon og utenriksdepartementet.

Washington gir årlig 3,8 milliarder kroner i militær bistand til Israel, som lenge har vært en av landets allierte. Biden-administrasjonen har imidlertid uttrykt bekymring for en lenge varslet militæroffensiv i byen Rafah, sør på Gazastripen, og gjentatte ganger sagt at de sivile dødstallene i Gaza er for høye.

Den israelske regjeringen har ikke kommentert saken overfor Washington Post.

