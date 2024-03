Russland påstår at Moskva-angriperne har forbindelser til «ukrainske nasjonalister»

I en uttalelse sier den russiske etterforskningskomiteen at angriperne hadde mottatt betydelige summer i kontanter og kryptovaluta fra Ukraina.

– Som et resultat av arbeidet med de pågrepne terroristene, har en undersøkelse av teknisk utstyr beslaglagt fra dem og analyse av økonomiske transaksjoner, innhentet bevis på deres forbindelser med ukrainske nasjonalister, skriver komiteen i uttalelsen.

I tillegg opplyser komiteen torsdag at ytterligere en mistenkt person er i varetekt. Personen skal ha vært involvert i å finansiere terroren, heter det i uttalelsen.

Nekter

Ukraina har tidligere nektet for å ha hatt noe med angrepet å gjøre, og terrorgruppen IS har tatt på seg ansvaret i flere meldinger.

Minst fire væpnede menn tok seg inn i konserthallen Crocus City Hall i Krasnogorsk like utenfor Moskva fredag kveld. 143 personer ble drept da gjerningsmennene skjøt mot sivile både i foajeen og inne i salen før de satte fyr på konserthallen.

I tillegg er nærmere 100 personer fortsatt savnet, meldte et russisk nyhetsnettsted onsdag.

– Vås

USA kaller påstandene fra Russland om at Ukraina var involvert i angrepet for vås, og mener det er åpenbart at IS er de eneste ansvarlige.

Talsperson for USAs nasjonale sikkerhetsråd, John Kirby, sammenlignet Russland med gjødselselgere på en pressekonferanse torsdag.

– Onkelen min pleide å si at de beste gjødselselgerne ofte har vareprøver i munnen. Russiske tjenestepersoner ser ut til å være ganske gode gjødselselgere, sier Kirby.

