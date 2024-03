Kryptogründer Sam Bankman-Fried dømt til 25 års fengsel

32-åringen ble i november i fjor kjent skyldig i å ha stjålet 8 milliarder dollar fra kunder og investorer i FTX.

Påtalemyndigheten har omtalt saken som en av de største bedragerisakene i amerikansk historie. Myndighetene mener pengene ble brukt til å gjennomføre risikable investeringer, kjøpe luksusbolig, delta i en stjernespekket PR-kampanje og foreta store donasjoner til politiske og veldedige formål via hedgefondet Alameda Research. Fondet etablerte han i 2017, to år før han lanserte kryptobørsen FTX.

– Han visste at det var galt. Han visste at det var kriminelt. Han angrer på at han gjorde et svært dårlig veddemål om sjansen for å bli tatt. Men han kommer ikke til å innrømme noe som helst, og det har han rett til, sa dommer Lewis Kaplan før han leste opp straffen.

Bankman-Fried ble tiltalt etter at kryptobørsen FTX kollapset i november 2022. I november i fjor ble han kjent skyldig i til sammen sju tilfeller av bedrageri.

Aktoratet la ned påstand om fengselsstraff på mellom 40 og 50 år, mens forsvaret la ned påstand om en dom på mellom fem år og tre måneder og seks og et halvt års fengsel.

Bankman-Fried har sagt at han vil anke dommen.

