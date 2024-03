Jill Biden skriver barnebok om USAs «førstekatt»

Boken handler om den stripete korthårede kattens reise fra en gård i Pennsylvania til Det hvite hus i 2022. Etter planen kommer boken ut i juni, fire måneder før presidentvalget i USA.

– Mens Willow spretter fra rom til rom og utforsker historien i det nye hjemmet, lærer hun fort alt om alle som sørger for å holde hjulene i gang i «folkets hus». Mens hun finner nye venner på veien, gir Willow et katteperspektiv på alt som skjer på USAs mest berømte adresse., forteller Jill Biden i en uttalelse sendt gjennom forlaget Simon and Schuster.

Willow er det siste gjenværende kjæledyret som deler Det hvite hus med ekteparet Biden. Hundene ble fjernet etter flere biteepisoder. Schæferne Commander og Major ble flyttet etter å ha bitt flere av de ansatte i livvaktstyrken. I 2021 døde den familiekjære hunden Champ – også en schæfer – 13 år gammel.

Forlaget sier Jill Biden har skrevet boken sammen med forfatter Alyssa Satin Capucilli. Den er illustrert av Kate Berube.

Det er lang tradisjon for å ha kjæledyr i Det hvite hus, selv om katter er forholdsvis sjeldne. Flere av dem har også blitt omtalt i bøker. Både Hillary Clinton og Barbara Bush skrev om sine kjæledyr.

Donald Trump var den første president siden Andrew Jackson på 1860-tallet som ikke hadde kjæledyr.

Les også: Eks-general om Putins krig: – Ukraina kommer til å tape