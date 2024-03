Delstaten Maryland i USA får 60 millioner dollar etter brokollapsen, ifølge kilde

Bevilgningen kommer raskt etter at Maryland-guvernør Wes Moore torsdag ba om krisehjelp. I en uttalelse sa Moore at pengene skulle gå til tiltak som legger grunnlaget for en rask bedring etter ulykken.

En formell kunngjøring om krisehjelpen er ventet torsdag kveld, lokal tid.

Francis Scott Key-broen i Baltimore kollapset da konteinerskipet Dali traff en av pilarene natt til tirsdag. Tre personer er bekreftet døde etter ulykken, og ytterligere fire er savnet.

