45 personer omkom i bussulykke i Sør-Afrika

Det opplyser landets samferdselsdepartement, som uttrykker sine kondolanser til ofrene for ulykken. I tillegg til de 45 omkomne er også en person alvorlig skadd. Den skadde er et barn på åtte år, ifølge departementet.

Ulykken skjedde i provinsen Limpopo, som ligger ved landegrensene til Botswana, Zimbabwe og Mosambik.

– Det påstås at sjåføren mistet kontrollen og kolliderte med barrierene på broen, noe som førte til at bussen kjørte over kanten og traff bakken, der den tok fyr, heter det i uttalelsen fra samferdselsdepartementet.

I en separat uttalelse sier lokale samferdselsmyndigheter at redningsarbeidet på ulykkesstedet fortsetter, og at noen av likene er brent til det ugjenkjennelige, mens andre sitter fast under den ødelagte bussen.

Bussen hadde et registreringsnummer fra Botswana, og sørafrikanske medier melder at passasjerene var botswanere på vei til en påskegudstjeneste i Moria nord i Sør-Afrika.

Broen forbandt to åssider nær Mmamatlakala i Limpopo, rundt 300 kilometer fra Johannesburg.

Les også: Eks-general om Putins krig: – Ukraina kommer til å tape

Les også: Skrev bok om livet som fattig: – Lærte tidlig at det lønner seg å holde kjeft