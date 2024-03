Xi forsøker å lokke amerikanske selskaper til Kina

Møtet tolkes som et tydelig signal om at Xi ønsker seg flere utenlandske investeringer, ikke minst amerikanske, og at han også ønsker å overbevise investorer om at Kinas økonomi er sunn, tross uro for at verdens nest største økonomi er på vei inn i en periode med laber økonomisk vekst.

Bekymringen er blant annet knyttet til krisen i Kinas eiendomssektor, høy ungdomsledighet og en treg verdensøkonomi, noe som også rammer kinesisk eksport.

Før møtet ble det tatt et gruppefotografi av Xi og de amerikanske gjestene, melder den kinesiske rikskringkastingen CCTV, som også siterer Xi på at Kina ønsker mer kontakt og samarbeid med USA, tross ulikheter og uenigheter.

Blant gjestene var Stephen Orlins, leder for USAs nasjonale komité for amerikansk-kinesiske forbindelser, samt Craig Allen, som leder det amerikansk-kinesiske næringslivsrådet.

Apple-topp i Beijing

I forrige uke meldte The Wall Street Journal (WSJ) at møtet var under planlegging i forbindelse med China Development Forum, som Kina hvert år arrangerer i Beijing, og som ble holdt søndag og mandag. Her deltok blant annet Apples toppsjef Tim Cook.

– Jeg tror Kina virkelig er i ferd med å åpne opp, så jeg er glad for å være her, sa Cook til en journalist fra Kinas statlige nyhetskanal CGTN.

Da Kinas statsminister Li Qiang talte under det økonomiske forumet søndag, understreket han at Kina har et enormt marked og at det er gode muligheter for langsiktig vekst.

I 2023 falt utenlandske selskapers investeringer i Kina for første gang på ti år. Kinas skjerping av lover som skal hindre spionasje og lekking av statshemmeligheter, har ifølge WSJ skremt flere investorer.

– Dårlig investeringsklima

Amerikanske selskaper i Kina har også klaget over manglende beskyttelse av immaterielle rettigheter og regler som gagner kinesiske selskaper og diskriminerer utenlandske.

I fjor høst advarte USAs handelsminister Gina Raimondo mot at det ville bli for risikabelt å investere i Kina hvis ikke investeringsreglene ble endret.

Kinas økonomiske vekst har avtatt i flere år, og tidligere i mars fastslo kinesiske myndigheter at målet i år er en vekst på rundt 5 prosent. Det er langt lavere enn i perioden da Kinas økonomi vokste med tosifrede tall – en vekst som førte til at store deler av befolkningen fikk en langt høyere levestandard enn tidligere.