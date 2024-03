Trump gjør et byks på rikingliste

En nesten to og en halv år lang prosess for å fusjoner Trumps sosiale medier-selskap med Digital World Acquisition Group gjør at ekspresidenten nå sitter på aksjer i det fusjonerte selskapet til en verdi av 3,9 milliarder dollar – snaut 42 milliarder kroner – skriver Bloomberg.

Ifølge finansnettstedet betyr det at Trump er rikere enn noensinne og er god for 6,5 milliarder dollar, nok til å gi ham en plass på deres liste over verdens 500 rikeste.

Dette skjer altså samme dag som han fikk reduserte kausjonsbeløpet knyttet til bedrageridommen i New York fra over 500 millioner dollar til 175 millioner. Det har han sagt han skal klare.

Den tidligere presidenten har alltid vært rik, skriver Bloomberg, men verdiene har stort sett vært bundet opp i fast eiendom. Det ble et problem da han skulle betale 454 millioner dollar i tråd med dommen for å ha blåst opp eiendomsverdiene. Alternativet var å stille enda mer i pant, men det er dette beløpet som er redusert.

Heller ikke de nye mediemilliardene kan tas ut med det første. Aksjene er nemlig låst i et halvt år.

Les også: Ekspert om Trumps Nato-advarsel: – En vekker for Europa

Les også: – Jeg tror Erdogan har latt seg uroe av Putins krig i Ukraina