Det britiske kongehuset sterkt redusert med både kongen og prinsessen i kreftbehandling

Hva slags kreft kongen og prinsessen har, er ikke offentliggjort, men cellegiftbehandling innebærer at de i en lengre periode ikke kommer til å utføre oppgaver på vegne av kongehuset. Heller ikke prins William er i disse dager på jobb, ettersom hans syke kone og parets tre barn trenger ham hjemme i påskeferien.

– Dette er en mindre og skjørere kongefamilie enn hva Storbritannia er vant til. Det er nesten ikke til å tro at for bare et tiår siden klaget folk over at den hadde altfor mange medlemmer, skriver journalisten Andrew Marr i magasinet The New Statesman.

Harry på sidelinjen

Prins Harry er i California der han bor med sin kone Meghan og deres to små barn. De siste årene har forholdet til storebroren William vært alt annet enn godt. Det skal være flere måneder siden de sist snakket sammen.

Paret ble ifølge britiske medier ikke informert om Kates kreftdiagnose før prinsesse Kate offentliggjorde en videoinnspilt uttalelse fredag kveld – der hun fortalte om kreftdiagnosen.

Prins Andrew, broren til kong Charles, har også sluttet å representere kongehuset. Det skyldes at han ble anklaget for seksuelle overgrep i forbindelse med vennskapet med den nå avdøde amerikanske finansmannen Jeffrey Epstein.

Dermed er det dronning Camilla og noen få andre som for tiden er kongehusets ansikter utad – et kongehus som de siste dagene har fått massiv sympati, men som er langt mindre synlig enn det pleier å være.

Påskebudskap fra kongen

Det er dronningen som skal lede gudstjenesten som kongefamilien deltar på i Worcester Cathedral skjærtorsdag. Selv om kong Charles etter alt å dømme ikke deltar, skal det under gudstjenesten vises en video der han taler til forsamlingen. Han håper også å kunne delta på gudstjenesten 1. påskedag.

– Det er en oppsiktsvekkende situasjon, og en betydningsfull tid for monarkiet og institusjonen så tidlig i kongens regjeringstid når to så viktige skikkelser er ute av drift. Presset er på et langt mindre team, sier Joe Little, sjefredaktør for magasinet Majesty.

Da Charles overtok tronen i 2022, var han fast bestemt på at kongehuset skulle slankes til en liten kjerne. Da hadde monarkiet i lang tid blitt kritisert for nærmest å bestå av en liten hær med kongelige hvis rådyre livsstil ble finansiert av landets skattebetalere. En liten gruppe familiemedlemmer skulle utføre det aller meste av arbeidet, var Charles' filosofi.

Omfattende plikter

Hva de kongeliges arbeid består i, er ikke åpenbart for alle, men i realiteten er det svært omfattende. Den britiske monarken har ingen politisk makt, men han spiller han er viktig konstitusjonell rolle, blant annet ved å signere lover og ha med jevnlige møter med regjeringen og de enkelte statsrådene.

Kongen og barna hans har også oppdrag for en rekke veldedige organisasjoner, arbeidslivsorganisasjoner og idrettsforeninger, i kraft av å være deres høye beskyttere. De har også seremonielle roller i militære regimenter og har ansvar for å dele ut fortjenestemedaljer og æresmedaljer.

Det mest synlige medlemmet av kongefamilien er nå 76 år gamle Camilla, som har hendene fulle mens ektemannen blir behandlet for kreft. De siste dagene har hun blant annet steppet inn for Charles på reiser til Isle of Man og Nord-Irland.

Kongens søster, prinsesse Anne (73), er også aktiv og har deltatt på prisutdelinger, mottakelser og besøk hos ulike organisasjoner, deriblant Redd Barna.

Prins Edward (60), som er kongens yngste bror, har på sin side vært på kongelig oppdrag i Uganda, en tidligere britisk koloni og en del av Samveldet.

Trenger kontakt med folket

Innsatsen bidrar til å oppfylle dronning Elizabeths viktige regel om at kongefamiliens må være synlig for at man skal tro på den.

– Dette er et historisk monarki som blomstrer ved å være sammen med folk. Det må være synlig, sier historikeren Robert Hardman til Sky News.

Men å finne en balanse mellom synlighet og privatliv har alltid vært vanskelig. Britiske medier, som tidligere viste hensynsfull ærbødighet overfor de kongelige, har med årene utviklet et hig etter avsløringer om de kongeliges privatliv. For å sikre seg nyhetsskup har enkelte tabloider sågar tatt i bruk telefonhacking og andre ulovlige metoder.

Pressens atferd endret seg til en viss grad etter bilulykken som kostet prinsesse Diana livet. Bilen ble forfulgt av såkalte paparazzier, eller kjendisfotografer, da den krasjet inn i en tunnelvegg i Paris i 1997, og både Diana og kjæresten Dodi Fayed omkom.

Anstrengt forhold

Men forholdet mellom monarkiet og pressen er fortsatt anstrengt. Når det gjelder prins Harry har den lagt seg på en tydelige fiendtlig linje, noe som har fått prinsen til å saksøke flere medier for brudd på privatlivets fred.

Slottet la seg innledningsvis på det flere mener var en klønete linje da Kate ble sykmeldt og innlagt på sykehus. Det var et forsøk på å beskytte privatlivet hennes, men førte i stedet til omfattende spekulasjoner i sosiale medier – også om ekteskapsproblemer og utroskap.

Det ble ikke bedre da det viste seg at et bilde av Kate og barna som prinsessen publiserte etter at hun kom hjem fra sykehuset, viste seg å være manipulert.

Claudia Joseph, forfatter av boka «Kate: The Making of a Princess», mener at prinsen og prinsessen av Wales generelt er gode på å håndtere sosiale medier, men at det alltid vil være en «læringskurve» å forholdet seg til dynamikken på internett.

Utarming blant de unge

Hun mener også at kongefamilien fortsatt kjemper med det hun kaller et «stort sjokk» etter Harry og Meghans sorti, som hun kaller en utarming av kongehusets yngre garde. Paret trakk seg fra sine kongelige plikter i 2020, noe de begrunnet med gjentatte overtramp fra pressens side og manglende støtte fra kongehuset.

Joseph er likevel overbevist om at folkets sympati og de kongeliges pliktfølelse kommer til å sikre at monarkiet kommer seg gjennom krisen.

– Det oppstår sykdom i familier, og de kjemper, og noen ganger må folk ta et skritt tilbake fra arbeidet. Jeg er sikker på at om seks måneders tid, når de forhåpentligvis har kommet seg, så vil folk ha glemt at de ikke var til stede i noen måneder, sier hun.

I videomeldingen sier Kate at arbeidet alltid har gitt henne stor glede. Hun sier også at hun ser fram til å være tilbake når hun er i stand til det.

– Men inntil videre må jeg fokusere på å bli helt frisk, sier hun.

