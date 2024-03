Aksjekursen i Trumps medieselskap steg med 40 prosent da det ble børsnotert

Selskapet, som ble børsnotert under symbolet «DJT», er en fusjon mellom Trump Media og skallselskapet Digital World Acquisition Corp.

DJT er initialene til Trump, hvis fulle navn er Donald John Trump.

Før selskapet gikk på børs, var markedsverdien vurdert til rundt 6,8 milliarder dollar, en sum som kommer til å stige markant hvis verdien på aksjene like etter at handelen åpnet, holder seg utover dagen. Prisen på hver enkelt aksje var på bortimot 50 dollar.

Mange av selskapets investorer er privatpersoner som enten forsøker å støtte Trump eller som håper på å tjene godt på børsnoteringen.

Men de har satset på et selskap som ennå ikke kan vise til noe overskudd. I fjorårets ni første måneder tapte Trump Media 49 millioner dollar. Selskapet tjente kun 3,4 millioner dollar samtidig som det måtte betale 37,7 millioner dollar i renteutgifter.

Det er Trumps sosiale plattform Truth Social som utgjør selskapets kjernevirksomhet.

Det er imidlertid ikke klart hvor mange brukere plattformen har. Et forskningsfirma kalt Similarweb anslår at Truth Social har om lag 5 millioner aktive mobilbrukere og nettbrukere – mot TikToks over 2 milliarder og Facebooks 3 milliarder.

Les også: Mafia, Reagan-sjokk og en forhatt lov. Men nå har Seltzer nytt håp (+)

Les også: Video: Her mister Trump tålmodigheten

Les også: Joe Biden latterliggjør Trump: – Litt av en prestasjon

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen